ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу "Межигорья"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованном с прокурором САП и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей. В САП напомнили, что сын президента-беглеца вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорья" на территории Вышгородского района. Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.