ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу "Межигорья"

Новина українською →
Киев, Среда 13 октября 2021 17:53
ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу "Межигорья" Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованном с прокурором САП и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

В САП напомнили, что сын президента-беглеца вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорья" на территории Вышгородского района. Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.

Напомним, ранее по этому делу ВАКС заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича.

Отметим, ходатайство от НАБУ и САП об аресте Януковича и его сына по делу о присвоении "Межигорья" было подано в ВАКС в конце июля текущего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Межигорье Янукович САП
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине