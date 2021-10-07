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ВАКС заочно арестовал Януковича по делу "Межигорья"

Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение судьи.

Суд принял решение 7 октября.

"... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, - ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - объявила судья.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

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Янукович