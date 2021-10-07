ВАКС заочно арештував Януковича по справі "Межигір'я"

Суд прийняв рішення 7 жовтня.

"...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

В кінці липня цього року в ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі про присвоєння Межигір'я.

Зазначимо, ще ГПУ завершила розслідування справи про заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір'я. В рамках цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали в НАБУ і САП.