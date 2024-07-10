ВАКС заочно арештував мільярдера Жеваго у справі Князєва

"Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні САП.

Зважаючи на те, як зазначає САП, що особа на момент вчинення злочину і на теперішній час знаходиться на території Франції, про підозру їй повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

Як стало відомо РБК-Україна з посиланням на влаасні джерела, мова йде про мільярдера, колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Деталі справи

Як розповіли у відомстві, правоохоронці встановили наявність контактів Жеваго з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як "бекофіс" для маскування злочинної діяльності у Верховному суді.

"Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена", - зазначають у відомстві.

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні аукціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до Господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді.

"Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн доларів (1,8 млн доларів - суддям Верховного суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг).

19 квітня 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.