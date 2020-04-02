ВАКС закрыл дело скандального экс-прокурора Кулика

Высший антикоррупционный суд закрыл дело скандального экс-прокурора Константина Кулика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Сообщается, что сегодня суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и закрыл уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил антитеррористической операции Константина Кулика.

"Причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.

Отметим, КСУ соответствующее обнародовал решение еще в 2019 году. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества Кулика, который был наложен Соломенским районным судом Киева.

Напомним, Кулика обвиняли в незаконном обогащении. По данным следствия, будучи прокурором, он стал обладателем имущества почти на 3 млн гривен, законность происхождения которого не смог подтвердить. Скандальный прокурор был уволен из Генеральной прокуратуры осенью прошлого года.