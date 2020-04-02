ВАКС закрив справу скандального екс-прокурора Кулика

Вищий антикорупційний суд закрив справу скандального екс-прокурора Костянтина Кулика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та закрив кримінальне провадження за обвинуваченням екс-прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика.

"Причина - визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, КСУ оприлюднив відповідне рішення ще в 2019 році. Вищий антикорупційний суд також скасував арешт майна Кулика, який був накладений Солом'янським районним судом Києва.

Нагадаємо, Кулика звинувачували в незаконному збагаченні. За даними слідства, будучи прокурором, він став отримав майна майже на 3 млн гривень, законність походження якого не зміг підтвердити. Скандальний прокурор був звільнений з Генеральної прокуратури восени минулого року.