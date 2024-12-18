ВАКС забовʼязав НАБУ відкрити справу щодо продажу кредитів порту "Боріваж"

Як відомо, "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становить близько 3 млрд 428 млн грн. Самим аукціоном передбачено зниження вартості лоту до 2 млрд грн.

Не дивлячись на те, що укладені договори кредитування та застави порту є предметом кримінальної справи №42014000000001261, яку розслідує НАБУ, кредити порту "Боріваж" можу продати за заниженою вартістю.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ висвітлювались дані про причетність бізнесмена Геннадія Боголюбова до спроб заволодіння портом "Боріваж" та не повертати "ПриватБанку" раніше отримані кредити.

У 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт "Боріваж" в 340 млн доларів. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.