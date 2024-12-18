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ВАКС обязал НАБУ открыть дело о продаже кредитов порта "Бориваж"

Фото: ВАКС обязал НАБУ открыть дело по продаже кредитов порта "Бориваж" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению страховой компании "Ингострах" о продаже кредитов порта "Бориваж" по заниженной стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Как известно, "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляет около 3 млрд 428 млн грн. Самим аукционом предусмотрено снижение стоимости лота до 2 млрд грн.

Несмотря на то, что заключенные договоры кредитования и залога порта являются предметом уголовного дела №42014000000001261, которое расследует НАБУ, кредиты порта "Бориваж" могу продать по заниженной стоимости.

Напомним, ранее в СМИ освещались данные о причастности бизнесмена Геннадия Боголюбова к попыткам завладения портом "Бориваж" и не возвращать "ПриватБанку" ранее полученные кредиты.

В 2015 году компания PricewaterhouseCoopers оценила порт "Бориваж" в 340 млн долларов. Эксперты рынка считают, что на сегодня его стоимость не упала, а наоборот увеличилась в связи с критической важностью экспорта зерна для Украины во время войны.

 

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