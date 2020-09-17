ВАКС вынес приговор фигуранту дела о взятке куму Трубы

Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор фигуранту дела о взятке бывшему начальнику следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине, который приходится кумом экс-директору Госбюро расследований Роману Трубе. Фигуранта приговорили к 5 годам лишения свободы, но отпустили на свободу с испытательным сроком в три года.

Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook.

Сообщается, что сегодня ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокуратурой и обвиняемым. По данным РБК-Украина, его зовут Валентин Шевченко. Он обвинялся в подстрекательстве к даче взятки Трубе, который на тот момент возглавлял ГБР, за закрытие уголовного дела о мошенничестве.

Суть обвинения заключалась в том, что ГБР при расследовании одного из дел якобы мешало работе определенной компании. Тогда, по версии следствия, Шевченко и Щербина, материалы в отношении которого расследуются отдельно, потребовали от руководства компании взятку для Трубы за закрытие уголовного дела. При этом у них изначально не было намерения передавать деньги Трубе.

Шевченко признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. По совокупности обвинений его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет. При этом его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года и возложением определенных обязанностей.

Напомним, об этой схеме стало известно в декабре 2019, когда правоохранители провели обыски у Игоря Щербины по делу о получении 150 тыс. долларов. Близкий соратник Романа Трубы называл себя сотрудником ГБР и обещал поспособствовать в закрытии уголовного дела. Отметим, Труба до получения должности в Госбюро расследований работал под руководством Щербины в ГПУ.

Щербину взяли под стражу, но через несколько дней он вышел на свободу под 2,1 млн гривен залога.