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ВАКС вынес первый приговор бывшему нардепу

Новости » Политика     27.02.2020 - 12:41
ВАКС вынес первый приговор бывшему нардепу
Фото: Геннадий Бобов (facebook.com/Bobov Gennadii)

Экс-нардепа признали виновным в декларации ложной информации

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес приговор по делу в отношении бывшего народного депутата Геннадия Бобова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Так, в среду, 26 февраля, во время подготовительного заседания бывший нардеп подписал соглашение с прокурором о признании виновности. Суд принял решение о признании Бобова виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначил ему штраф в сумме 51 тыс. гривен.

Также Бобова лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Отмечается, что экс-нардеп в декларациях за 2015-2018 годы, а также в декларации, поданной в августе 2019 года, не указал информацию о финансовых обязательствах на 52 млн гривен, дорогой недвижимости, а также о наличии в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

ВАКС вынес первый приговор бывшему нардепу

Народный депутат Геннадий Бобов на парламентских выборах 2014 года прошел в Верховную Раду по одномандатному округу №196 в Черкасской области. После получения мандата вошел в депутатскую группу "Відродження".

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины 8 созыва Дмитрия Белоцерковця. Экс-нардепа обвиняют в том, что он не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в Киеве.

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