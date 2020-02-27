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ВАКС виніс перший вирок колишньому нардепу

Новини » Політика     27.02.2020 - 12:41
ВАКС виніс перший вирок колишньому нардепу
Фото: Геннадій Бобов (facebook.com/Bobov Gennadii)

Екс-нардепа визнали винним у декларуванні неправдивої інформації

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив вирок у справі щодо колишнього народного депутата Геннадія Бобова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook.

Так, у середу, 26 лютого, під час підготовчого засідання колишній нардеп підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд ухвалив рішення про визнання Бобова винним за ст. 366-1 КК України та призначив йому штраф у сумі 51 тис. гривень.

Також Бобова позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, терміном на 1 рік.

Зазначається, що екс-нардеп у деклараціях за 2015-2018 роки, а також у декларації, поданій у серпні 2019 року, не вказав інформацію про фінансові зобов’язання на 52 млн гривень, коштовну нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%.

ВАКС виніс перший вирок колишньому нардепу

Народний депутат Геннадій Бобов на парламентських виборах 2014 року пройшов до Верховної Ради по одномандатному округу №196 в Черкаській області. Після отримання мандату увійшов до депутатської групи "Відродження".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурори САП направили до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України 8 скликання Дмитра Білоцерковця. Екс-нардепа звинувачують у тому, що він не вніс до декларації за 2016-2017 роки об'єкти нерухомості в Києві.

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