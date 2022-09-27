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ВАКС встановив незаконність розслідування справи "Роттердам+"

Фото: ВАКС встановив незаконність розслідування справи "Роттердам+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України оголосила повний текст рішення про законність і обґрунтованість рішення САП закрити справу "Роттердам+" за відсутності в ній складу злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на копію повного судового рішення, яке є в розпорядженні редакції.

Згідно з текстом рішення ВАКС, постанова прокурора САП про закриття кримінального провадження від 20 травня 2021 року є законною, обґрунтованою та такою, що винесена в рамках дискреційних повноважень прокурора.

Крім того, найвища антикорупційна судова інстанція підтвердила, що в кримінальному провадженні не завдано жодної шкоди державним чи громадським інтересам.

Позивачі, які намагалися оскаржити рішення САП, - ГО ЦПК та феросплавні заводи Ігоря Коломойського (АТ"Запорізький завод феросплавів" та АТ "Нікопольський завод феросплавів") - не мають жодних повноважень, згідно з рішенням суду.

Також судом апеляційної інстанції не висловлено заперечень в частині висновків слідчої судді першої інстанції щодо спливу строку досудового розслідування.

Це, згідно з рішенням суду, свідчить про незаконність будь-яких подальших дій в даному кримінальному провадженні та буде безумовною підставою для закриття провадження у випадку направлення обвинувального акту до суду.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" буда закрита ще в серпні 2020 року. Згодом справу закривали ще 4 рази. Законність такого рішення підтвердили два різних прокурори САП та 4 різних судді ВАКС.

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