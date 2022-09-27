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ВАКС установил незаконность расследования дела "Роттердам+"

Фото: ВАКС установил незаконность расследования дела "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины объявила полный текст решения о законности и обоснованности решения САП закрыть дело "Роттердам+" при отсутствии в нем состава преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию полного судебного решения, имеющегося в распоряжении редакции.

Согласно тексту решения ВАКС, постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства от 20 мая 2021 года является законным, обоснованным и вынесенным в рамках дискреционных полномочий прокурора.

Кроме того, высшая антикоррупционная судебная инстанция подтвердила, что в уголовном производстве не причинен ни один вред государственным или общественным интересам.

Истцы, которые пытались обжаловать решение САП, - ОО ГПК и ферросплавные заводы Игоря Коломойского (АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов") - не имеют никаких полномочий согласно решению суда.

Также судом апелляционной инстанции не высказано возражений в части выводов следственной судьи первой инстанции по истечении срока досудебного расследования.

Это, согласно решению суда, свидетельствует о незаконности любых дальнейших действий в данном уголовном производстве и будет безусловным основанием для закрытия производства в случае направления обвинительного акта в суд.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще 4 раза. Законность такого решения подтвердили два разных прокурора САП и 4 разных судьи ВАКС.

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