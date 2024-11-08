ВАКС відмовився закрити справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у задоволенні клопотання про закриття справи "Роттердам+". Наступне засідання призначено на 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС .

Як зазначається, колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотань сторони захисту про закриття кримінального провадження стосовно осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+".

Внаслідок цього споживачі електроенергії протягом 2016 - 2019 років переплатили понад 39 млрд гривень.

Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

"Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту", - зазначили у ВАКС.

Наступне засідання у справі призначено на 12 грудня 2024 року о 12:00.