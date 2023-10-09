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Суд уже в 5-те закрив справу "Роттердам+"

Понеділок 09 жовтня 2023 11:25
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Суд уже в 5-те закрив справу "Роттердам+" Фото: Вищий антикорупційний суд України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення про закриття справи "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення ВАКС.

Це уже 5-те рішення про закриття цієї справи за останні 2 роки, які приймалися спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Вищим антикорупційним судом та апеляційною палатою ВАКС.

"9 жовтня 2023 року під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру",- йдеться в повідомленні САП.

Прокурор САП заявив, що не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Своєю чергою, в ДТЕК заявили, що це рішення вкотре підтвердило законність і обґрунтованість формульного ціноутворення на енергетичні ресурси.

"ДТЕК завжди і послідовно відстоював позицію, що прозоре формульне ціноутворення на енергетичні ресурси на основі імпортного паритету - єдиний правильний шлях розвитку ринкової економіки України", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало майже 6 років - з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

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САП Роттердам+
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