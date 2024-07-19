ВАКС узяв під варту тестя Насірова

Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що ВАКС арештував одного з фігурантів справи про хабарі Насірову в 2015-2016 роках. Як розповіли джерела РБК-Україна, йдеться саме про Глімбовського. Він, за даними слідства, допомагав Насірову легалізовувати "зароблені" гроші.

За даними САП, 19 липня суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та змінив запобіжний захід наближеній до колишнього Голови ДФС особі. Ця особа підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015-2016 років.

24 червня цього року суд обрав Глімбовському запобіжний захід у вигляді 200 млн гривень застави, але він їх так і не вніс впродовж визначеного терміну. Тому прокуратура звернулась в суд з клопотанням про арешт сроком на 60 днів із заставою в 200 млн гривень і його задовольнили.

Справа Насірова