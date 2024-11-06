ВАКС цього тижня розгляне апеляцію у справі керівниці Хмельницької МСЕК

ВАКС цього тижня розгляне апеляцію у справі голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Засідання заплановане на п'ятницю, 8 листопада.

Про це РБК-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді

Попереднє засідання було перенесене у зв’язку з тим, що ВАКС не отримав матеріали справи від попередньої судової інстанції.

Зазначається, що у п'ятницю ВАКС розгляне апеляцію на запобіжний захід голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Справа Крупи

Нагадаємо, на початку жовтня правоохоронці викрили на незаконному збагачення керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина. У них знайшли майже 6 млн доларів різними валютами, брендові коштовності і прикраси. Також сім'я Крупи володіє об’єктами нерухомості в Україні та за кордоном, а на валютних рахунках родина "накопичила" майже 2,3 млн доларів.

Під час обшуків посадовиця намагалася позбутися частини грошей і викинула через вікно дві сумки з пів мільйона доларів.

Суд обрав Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 500 млн гривень. Адвокати Крупи подали апеляцію на запобіжний захід.

Варто зазначити, що за схемою Крупи майже 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідності. На тлі скандалу головного прокурора Хмельницької області звільнили.

Також через корупційні скандали пішов у відставку генеральний прокурор України Андрій Костін.

В Україні ухвалили рішення ліквідувати МСЕК та реформувати саму систему.

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