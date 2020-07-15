ВАКС снял арест с имущества Богатыревой

Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. ВАКС поддержал ходатайство адвоката бывшей главы Минздрава.

Решение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.



Среди имущества, с которого сняли арест, оказались 30 850 гривен, 1650 евро и 1500 долларов наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы со ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок "Партия регионов".

Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

Напомним, Богатыреву обвиняли в растрате 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов.

Богатырева была задержана в августе 2019 года, суд взял ее под стражу, после чего за нее был внесен залог в 6 млн гривен депутатом Вадимом Новинским.

4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения Богатыревой из-за невручения подозрения со стороны прокуратуры.