ВАКС предоставил основательную оценку всем материалам закрытого дела "Роттердам+", - адвокат

Высший антикоррупционный суд всесторонне и основательно исследовал все материалы закрытого дела "Роттердам+" и принял верное решение подтвердили законность ее закрытия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Артема Трекке.

"Со своей стороны должен заметить, что это одно из самых фундаментальных решений следственных судей, которые я встречал в своей практике на стадии досудебного расследования", - заявил адвокат.

Трекке добавил, что следственная судья дала четкое и действительно справедливое толкование применения сроков в уголовном производстве на фоне манипуляций органа досудебного расследования по их правоприменением.

"По мнению следственной судьи, исходя из приведенных обстоятельств, правомерным выглядит вывод о том, что не установлены доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить, что свидетельствует об обоснованности и мотивированности постановления прокурора САП о закрытии производства в отношении подозреваемых по делу "Роттердам +", - добавил Трекке.