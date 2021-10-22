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ВАКС предоставил основательную оценку всем материалам закрытого дела "Роттердам+", - адвокат

Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд всесторонне и основательно исследовал все материалы закрытого дела "Роттердам+" и принял верное решение подтвердили законность ее закрытия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Артема Трекке.

"Со своей стороны должен заметить, что это одно из самых фундаментальных решений следственных судей, которые я встречал в своей практике на стадии досудебного расследования", - заявил адвокат.

Трекке добавил, что следственная судья дала четкое и действительно справедливое толкование применения сроков в уголовном производстве на фоне манипуляций органа досудебного расследования по их правоприменением.

"По мнению следственной судьи, исходя из приведенных обстоятельств, правомерным выглядит вывод о том, что не установлены доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить, что свидетельствует об обоснованности и мотивированности постановления прокурора САП о закрытии производства в отношении подозреваемых по делу "Роттердам +", - добавил Трекке.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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