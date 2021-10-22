ВАКС надав ґрунтовну оцінку всім матеріалам закритої справи "Роттердам+", - адвокат

Вищий антикорупційний суд всебічно і ґрунтовно дослідив всі матеріали закритої справи "Роттердам+" і прийняв єдиновірне рішення підтвердили законність її закриття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Артема Трекке.
"Зі свого боку маю зауважити, що це одне з самих ґрунтовних рішень слідчих суддів, які я зустрічав у своїй практиці на стадії досудового розслідування", - заявив адвокат.
Трекке додав, що слідча суддя дала найчіткіше та дійсно справедливе тлумачення застосування строків у кримінальному провадженні на тлі маніпуляцій органу досудового розслідування з їх правозастосуванням.
"На думку слідчої судді, виходячи з наведених обставин, правомірним виглядає висновок про те, що не встановлені докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати, що свідчить про обґрунтованість та вмотивованість постанови прокурора САП про закриття провадження відносно підозрюваних у справі "Роттердам+", - додав Трекке.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.