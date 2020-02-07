ВАКС пожаловался Холодницкому на его прокуроров

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Прокурор САП сорвал заседание по делу экс-чиновницы Волынской ОГА

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) пожаловался руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому на его прокуроров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что на заседании по делу бывшей чиновницы Волынской ОГА прокурор установил следующий порядок исследования доказательств: письменные доказательства стороны обвинения, допрос свидетелей стороны обвинения, письменные доказательства стороны защиты и допрос обвиняемого.

"В то же время, прокурор заявил другое ходатайство, а именно о переносе судебного заседания из-за того, что у него отсутствуют материалы уголовного производства. Ненадлежащий уровень подготовки стороны обвинения привел к переносу судебного разбирательства на 25 февраля 2020", - говорится в сообщении.

В связи с этим судья в указанном уголовном производстве направил письмо Назару Холодницкому с просьбой принять меры.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что конфликт между руководителями НАБУ и САП явно перешел в тихую фазу. А убедить директора НАБУ Артема Сытника и Назара Холодницкого работать сообща удалось президенту Владимиру Зеленскому.