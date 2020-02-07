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ВАКС поскаржився Холодницькому на його прокурорів

Новини » Політика     07.02.2020 - 16:24
ВАКС поскаржився Холодницькому на його прокурорів
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Прокурор САП зірвав засідання у справі екс-чиновниці Волинської ОДА

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) поскаржився керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому на його прокурорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Повідомляється, що на засіданні у справі колишньої чиновниці Волинської ОДА прокурор встановив наступний порядок дослідження доказів: письмові докази сторони обвинувачення, допит свідків сторони обвинувачення, письмові докази сторони захисту і допит обвинуваченого.

"У той же час, прокурор заявив інше клопотання, а саме про перенесення судового засідання через те, що у нього відсутні матеріали кримінального провадження. Неналежний рівень підготовки боку звинувачення призвів до перенесення судового розгляду на 25 лютого 2020", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим суддя у вказаному кримінальному провадженні направив лист Назару Холодницькому з проханням вжити заходів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що конфлікт між керівниками НАБУ і САП явно перейшов у тиху фазу. А переконати директора НАБУ Артема Ситника і Назара Холодницького працювати спільно вдалося президенту Володимиру Зеленському.

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