ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського в бажанні стати потерпілими від "Роттердам+"

Відповідне рішення суд виніс 31 жовтня.

Ще 21 вересня 2022 року ВАКС підтвердив відсутність в АТ "Запорізький завод феросплавів" та АТ "Нікопольський завод феросплавів" статусу потерпілих по цій справі.

Тоді ж АП ВАКС прийняла остаточне рішення про законність закриття справи "Роттердам+". Це рішення оскарженню не підлягає.

Попри це, заводи Коломойського намагалися легалізувати свій процесуальний статус інакшим чином – шляхом звернення до ВАКС зі скаргами на постанови прокурора САП, якими було відмовлено у визнанні їх потерпілими.

Такий хід міг призвести до порушення принципу правової визначеності, оскільки наразі вже існує рішення суду, що поставило крапку у вирішенні питання щодо статусу заводів, пояснив адвокат Трекке.