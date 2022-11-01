UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського в бажанні стати потерпілими від "Роттердам+"

Фото: Вищий антикорупційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Вищий антикорупційний суд повторно відмовив феросплавним заводам олігарха Ігоря Коломойського в бажанні стати потерпілими по справі "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Артема Трекке.

Відповідне рішення суд виніс 31 жовтня.

Ще 21 вересня 2022 року ВАКС підтвердив відсутність в АТ "Запорізький завод феросплавів" та АТ "Нікопольський завод феросплавів" статусу потерпілих по цій справі.

Тоді ж АП ВАКС прийняла остаточне рішення про законність закриття справи "Роттердам+". Це рішення оскарженню не підлягає.

Попри це, заводи Коломойського намагалися легалізувати свій процесуальний статус інакшим чином – шляхом звернення до ВАКС зі скаргами на постанови прокурора САП, якими було відмовлено у визнанні їх потерпілими.

Такий хід міг призвести до порушення принципу правової визначеності, оскільки наразі вже існує рішення суду, що поставило крапку у вирішенні питання щодо статусу заводів, пояснив адвокат Трекке.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роттердам+Антікоррупційний суд