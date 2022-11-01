ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в желании стать потерпевшими от "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд повторно отказал ферросплавным заводам олигарха Игоря Коломойского в желании стать потерпевшими по делу "Роттердам+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Артема Трекке.
Соответствующее решение суд вынес 31 октября.
Еще 21 сентября 2022 года ВАКС подтвердил отсутствие у АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов" статуса потерпевших по этому делу.
Тогда же АП ВАКС приняла окончательное решение о законности закрытия дела "Роттердам+". Это решение обжалованию не подлежит.
Несмотря на это, заводы Коломойского пытались легализовать свой процессуальный статус иначе – путем обращения в ВАКС с жалобами на постановления прокурора САП, которым было отказано в признании их потерпевшими.
Такой ход мог привести к нарушению принципа правовой определенности, поскольку в настоящее время уже существует решение суда, которое поставило точку в решении вопроса о статусе заводов, пояснил адвокат Трекке.
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