RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в желании стать потерпевшими от "Роттердам+"

Фото: Высший антикоррупционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Высший антикоррупционный суд повторно отказал ферросплавным заводам олигарха Игоря Коломойского в желании стать потерпевшими по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Артема Трекке.

Соответствующее решение суд вынес 31 октября.

Еще 21 сентября 2022 года ВАКС подтвердил отсутствие у АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов" статуса потерпевших по этому делу.

Тогда же АП ВАКС приняла окончательное решение о законности закрытия дела "Роттердам+". Это решение обжалованию не подлежит.

Несмотря на это, заводы Коломойского пытались легализовать свой процессуальный статус иначе – путем обращения в ВАКС с жалобами на постановления прокурора САП, которым было отказано в признании их потерпевшими.

Такой ход мог привести к нарушению принципа правовой определенности, поскольку в настоящее время уже существует решение суда, которое поставило точку в решении вопроса о статусе заводов, пояснил адвокат Трекке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роттердам+Антикоррупционный суд