ВАКС уже поставив крапку у суперечках навколо справи "Роттердам+", - адвокат

Вищий антикорупційний суд уже поставив крапку у суперечках навколо справи "Роттердам+", остаточно визнавши її закриття повністю законним та обґрунтованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката у справі Артема Трекке.
"За останні 2 роки відбулося загалом близько 50 засідань Вищого антикорупційного у справі "Роттердам+". Фінальне рішення винесено у вересні 2022 року. І воно розставило всі крапки над "і" - справа була закрита законно та обґрунтовано - у ній немає ні потерпілих, ні збитків, ні складу злочину", - повідомив адвокат.
За його словами, текст судового рішення доступний будь-якому мешканцю нашої країни. Усі 50 засідань у прямому ефірі транслювалися на YouTube – можна переглянути будь-яке з них.
Що ми бачимо в цьому рішенні? У справі недостатньо доказів для направлення до суду. і з економічного погляду", - зазначив адвокат.
За його словами, попри рішення ВАКС, НАБУ продовжує необґрунтовану ескалацію цієї історії.
"Навіть елементарних знань в економіці достатньо, щоб зрозуміти всю абсурдність звинувачень у справі "Роттердам+". Кожен громадянин сьогодні купує газ, бензин, усі товари за цінами, визначеними за тим же принципом, що й "Роттердам+". Цей принцип закладено й у меморандумі з МФВ для ціни на газ", - зазначив Артем Трекке.
Нагадаємо, 21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.
Це рішення набуло чинності та оскарженню не підлягає. Попри рішення суду, наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.
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