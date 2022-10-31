ВАКС уже поставив крапку у суперечках навколо справи "Роттердам+", - адвокат

"За останні 2 роки відбулося загалом близько 50 засідань Вищого антикорупційного у справі "Роттердам+". Фінальне рішення винесено у вересні 2022 року. І воно розставило всі крапки над "і" - справа була закрита законно та обґрунтовано - у ній немає ні потерпілих, ні збитків, ні складу злочину", - повідомив адвокат.

За його словами, текст судового рішення доступний будь-якому мешканцю нашої країни. Усі 50 засідань у прямому ефірі транслювалися на YouTube – можна переглянути будь-яке з них.

Що ми бачимо в цьому рішенні? У справі недостатньо доказів для направлення до суду. і з економічного погляду", - зазначив адвокат.

За його словами, попри рішення ВАКС, НАБУ продовжує необґрунтовану ескалацію цієї історії.

"Навіть елементарних знань в економіці достатньо, щоб зрозуміти всю абсурдність звинувачень у справі "Роттердам+". Кожен громадянин сьогодні купує газ, бензин, усі товари за цінами, визначеними за тим же принципом, що й "Роттердам+". Цей принцип закладено й у меморандумі з МФВ для ціни на газ", - зазначив Артем Трекке.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Це рішення набуло чинності та оскарженню не підлягає. Попри рішення суду, наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.