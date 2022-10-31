UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВАКС уже поставив крапку у суперечках навколо справи "Роттердам+", - адвокат

Фото: ВАКС поставив крапку у суперечках навколо справи "Роттердам+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вищий антикорупційний суд уже поставив крапку у суперечках навколо справи "Роттердам+", остаточно визнавши її закриття повністю законним та обґрунтованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката у справі Артема Трекке.

"За останні 2 роки відбулося загалом близько 50 засідань Вищого антикорупційного у справі "Роттердам+". Фінальне рішення винесено у вересні 2022 року. І воно розставило всі крапки над "і" - справа була закрита законно та обґрунтовано - у ній немає ні потерпілих, ні збитків, ні складу злочину", - повідомив адвокат.

За його словами, текст судового рішення доступний будь-якому мешканцю нашої країни. Усі 50 засідань у прямому ефірі транслювалися на YouTube – можна переглянути будь-яке з них.

Що ми бачимо в цьому рішенні? У справі недостатньо доказів для направлення до суду. і з економічного погляду", - зазначив адвокат.

За його словами, попри рішення ВАКС, НАБУ продовжує необґрунтовану ескалацію цієї історії.

"Навіть елементарних знань в економіці достатньо, щоб зрозуміти всю абсурдність звинувачень у справі "Роттердам+". Кожен громадянин сьогодні купує газ, бензин, усі товари за цінами, визначеними за тим же принципом, що й "Роттердам+". Цей принцип закладено й у меморандумі з МФВ для ціни на газ", - зазначив Артем Трекке.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Це рішення набуло чинності та оскарженню не підлягає. Попри рішення суду, наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Антікоррупційний судРоттердам+