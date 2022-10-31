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ВАКС уже поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам+", - адвокат

Фото: ВАКС поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Высший антикоррупционный суд уже поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам+", окончательно признав его закрытие полностью законным и обоснованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката по делу Артема Трекке.

"За последние 2 года состоялось в общей сложности около 50 заседаний Высшего антикоррупционного по делу "Роттердам+". Финальное решение вынесено в сентябре 2022 года. И оно расставило все точки над "і" - дело было закрыто законно и обоснованно - в нем нет ни потерпевших, ни ущерба, ни состава преступления", - сообщил адвокат.

По его словам, текст судебного решения доступен любому жителю нашей страны. Все 50 заседаний в прямом эфире транслировались на YouTube – можно посмотреть любое из них.

"Что мы видим в этом решении? В деле недостаточно доказательств для направления в суд. Сроки для их получения полностью истекли. Отсутствуют потерпевшие по делу и не доказан какой-либо ущерб. Наоборот есть множество экспертиз, подтверждающих законность формулы - как с юридической, так и с экономической точек зрения", - отметил адвокат.

По его словам, несмотря на решения ВАКС, НАБУ продолжает необоснованную эскалацию этой истории.

"Даже элементарных знаний в экономике достаточно, чтобы понять всю абсурдность обвинений по делу "Роттердам+". Каждый гражданин сегодня покупает газ, бензин, все товары по ценам, определённым по тому же принципу, что и "Роттердам+". Этот принцип заложен и в меморандуме с МФВ для цены на газ", - отметил Артем Трекке.

Напомним, 21 сентября 2022 года ВАКС в 4-й раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. Вопреки решению суда, на следующий день САП возобновило расследование в 5-й раз.

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