ВАКС послабив запобіжний захід Єрмаку: може пересуватися всією Україною

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід щодо екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Тепер він може вільно пересуватися всією Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.

Захисники підозрюваного звертали увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України. Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту. Адже Єрмак виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу. Тож слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора:

10 листопада слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків для Андрія Єрмака. Ексчиновника підозрюють в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом. Суд змінив раніше покладений на Єрмака процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Раніше РБК-Україна писало, що суд продовжив процесуальні обов'язки ексглави ОП Андрія Єрмака ще на 60 днів, але скасував електронний контроль через можливі ризики для здоров'я.

Крім того, наприкінці листопада 2025 року Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника ОП на тлі корупційного скандалу навколо "Енергоатому" та справи "Мідас".

У травні 2026 року Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у справі "Династія". За версією слідства, йдеться про можливу легалізацію коштів, отриманих від оборудок в "Енергоатомі", через будівництво житлового комплексу під Києвом.

Суд відправив його до СІЗО, однак згодом за Єрмака внесли 140 млн гривень застави, і він вийшов на свободу.