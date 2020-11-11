ВАКС снова подтвердил законность действий прокурора, закрывшего дело "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил заявление двух детективов НАБУ с требованием снять с расследования дела "Роттердам+" неугодного им прокурора САП.

Соответствующее решение 11 ноября огласил следственный судья Сергей Мойсак.

"Заявление детективов оставить без удовлетворения", - сообщил судья.

Судья ВАКС пришел к выводу, что прокурор САП Виталий Пономаренко надлежащим образом исполняет обязанности процессуального руководителя, действует четко в рамках своих полномочий и оснований для его отвода от расследования нет.

Свое желание сменить прокурора детективы НАБУ объясняли тем, что он, по их мнению, неправильно оценил собранные ими материалы, отказался составлять обвинительный акт и передавать дело в суд. Жалобу детективов поддержал "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) Игоря Коломойского.

Суд не принял во внимания эти претензии детективов, указав на надлежащее исполнение прокурором своих обязанностей.

Прокурор САП в ходе суда в очередной раз заявил, что собранные детективами за 3,5 года материалы не подтверждают нанесение ущерба от действия формулы и не доказывают совершение преступления.

Напомним, ранее адвокаты по делу "Роттердам+" сообщили, что желание НАБУ отстранить неугодного им прокурора абсурдное и полностью противоречит украинскому правосудию.

Дело "Роттердам+" был закрыт прокуратурой 27 августа 2020 года через отсутствие состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник приняла по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского.

По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.