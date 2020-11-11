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ВАКС знову підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу "Роттердам+"

Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив заяву двох детективів НАБУ з вимогою зняти з розслідування справи "Роттердам+" неугодного їм прокурора САП.

Відповідне рішення 11 листопада оголосив головуючий суддя Сергій Мойсак.

"Заяву детективів залишити без задоволення", - повідомив суддя.

Суддя ВАКС прийшов до висновку, що прокурор САП Віталій Пономаренко належним чином виконує обов'язки процесуального керівника, діє чітко в межах своїх повноважень і підстав для його відводу від розслідування немає.

Своє бажання змінити прокурора детективи НАБУ пояснювали тим, що він, на їхню думку, неправильно оцінив зібрані ними матеріали, відмовився складати обвинувальний акт і передавати справу до суду. Скаргу детективів підтримав "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) Ігоря Коломойського.

Суд не взяв до уваги ці претензії детективів, вказавши на належне виконання прокурором своїх обов'язків.

Прокурор САП у ході суду в черговий раз заявив, що зібрані детективами за 3,5 року матеріали не підтверджують завдання збитків від дії формули і не доводять вчинення злочину.

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Нагадаємо, раніше адвокати у справі "Роттердам+" повідомили, що бажання НАБУ усунути неугодного їм прокурора абсурдне і повністю суперечить українському правосуддю.

Справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.
Таке рішення суддя Олійник прийняла за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського.

За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.

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