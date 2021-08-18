ВАКС снова перенес слушание дела о закрытии "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже в 9 раз отложил рассмотрение совместного иска ферросплавных заводов Игоря Коломойского, активистов Центра противодействия коррупции (ЦПК) и инициатора этого дела экс-замгенпрокурора Виктора Чумака из-за неявки заявителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию заседания на YouTube-канале суда.

Виктор Чумак как заявитель по делу «Роттердам+» и соавтор иска против закрытия этого дела, не явился ни на одно заседание суда. Он и его адвокаты проигнорировали последних 4 заседания суда.

Поскольку истцы снова не явились на заседание, суд не имел возможности заслушать их доводы. В связи с этим заседание отложено на 26 августа.

Слушание совместного иска антикоррупционных активистов и заводов Коломойского длится с 11 июня, однако ни разу представители обвинения не явились в суд в полном составе, что не позволило суду начать слушание дела по сути.

Ранее суд уже признал неуважительной причину отсутствия представителей ЦПК и заявителя по делу, экс-замгенпрокурора Виктора Чумака. Накануне ВАКС направил повестки всем заявителям с призывом обеспечить явку своих представителей в суд, однако на заседание 18 августа явились представители только 2 из 4 истцов.

По мнению адвокатов, такая позиция может свидетельствовать о том, что Виктор Чумак и ЦПК утратили интерес к делу «Роттердам+», понимая, что практика формульного ценообразования стала нормой для ценообразования на топливных и энергетических рынках Украины.