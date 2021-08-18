ВАКС знову переніс слухання справи про закриття "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже в 9 раз відклав розгляд спільного позову феросплавних заводів Ігоря Коломойського, активістів Центру протидії корупції (ЦПК) і ініціатора цієї справи екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака через неявку заявника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію засідання на YouTube-каналі суду.

Віктор Чумак як заявник у справі "Роттердам +" і співавтор позову проти закриття цієї справи, не з'явився на жодне засідання суду. Він і його адвокати проігнорували останні 4 засідання суду.

Оскільки позивачі знову не з'явилися на засідання, суд не мав можливості заслухати їхні аргументи. У зв'язку з цим засідання відкладено на 26 серпня.

Слухання спільного позову антикорупційних активістів і заводів Коломойського триває з 11 червня, проте жодного разу представники обвинувачення не з'явилися в суд в повному складі, що не дозволило суду почати слухання справи по суті.

Раніше суд вже визнав неповажною причину відсутності представників ЦПК і заявника у справі, екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака. Напередодні ВАКС направив повістки всім заявникам із закликом забезпечити явку своїх представників до суду, однак на засідання 18 серпня з'явилися представники тільки 2 з 4 позивачів.

На думку адвокатів, така позиція може свідчити про те, що Віктор Чумак і ЦПК втратили інтерес до справи "Роттердам +", розуміючи, що практика формульного ціноутворення стала нормою для ціноутворення на паливних і енергетичних ринках України.