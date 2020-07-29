ВАКС отменил закрытие дела Бахматюка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение Печерского районного суда Киева о закрытии дела в отношении владельца VAB банка Олега Бахматюка. Таким образом, апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Как отметили в САП, рассмотрение дела длилось два дня.

"29 июля 2020 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора САП и отменила закрытие уголовного производства в отношении владельца ПАО VAB Банка - подозреваемого по делу о завладении 1,2 млрд гривен рефинансирования Национального банка Украины VAB Банком", - сообщили в САП.

Решение ВАКС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, дело против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. При этом, согласно выводам экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявлению НБУ, все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Как писало РБК-Украина, 5 июня Печерский районный суд Киева признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки Виталия Касько о возобновлении дела против Писарука и Бахматюка.