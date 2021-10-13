ВАКС отказал заводам Коломойского в возобновлении закрытого дела "Роттердам+"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

Суд подтвердил доводы прокуроров САП об отсутствии убытков от действия формулы и вреда от ее применения.

ВАКС постановил, что Специализированная прокуратура полностью законно и обоснованно закрыла дело "Роттердам+" в мае 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.