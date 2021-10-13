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ВАКС відмовив заводам Коломойського в поновленні закритої справи "Роттердам+"

Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд відхилив позов феросплавних заводів Ігоря Коломойського, який вимагав від прокуратури відновити вже закриту справу "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

ВАКС ухвалив, що Спеціалізована прокуратура повністю законно і обгрунтовано закрила справу "Роттердам +" в травні 2021 року через відсутність складу злочину.

Суд підтвердив доводи прокурорів САП про відсутність збитків від дії формули і шкоди від її застосування.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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Роттердам+