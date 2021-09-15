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ВАКС отказал Чумаку в замене судьи по делу о закрытии "Роттердам+"

Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал бывшему народному депутату Виктору Чумаку в требовании заменить судью в процессе о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение ВАКС, принятое 15 сентября.

Жалобу о замене судьи адвокаты Чумака подали утром 15 сентября, за несколько часов перед 12-м по счету заседанием суда. Из-за этого, ВАКС не смог начать слушание дела по сути.

В этот же день ВАКС рассмотрел жалобу Чумака и признал его требования безосновательными и подтвердил правомочность действий следственной судьи. Представители Чумака на оглашение судом своего решения не явились.

Ранее ВАКС отклонил уже две идентичные жалобы от активистов ЦПК и ферросплавных заводов с требованием заменить судью.

В целом представители экс-нардепа Чумака и активисты ЦПК сорвали 11 предыдущих заседаний суда по делу о закрытии "Роттердам+". Слушания по этому делу длятся с июня 2021 года и каждый раз суд вынужден был откладывать слушание по сути.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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