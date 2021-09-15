ВАКС отказал Чумаку в замене судьи по делу о закрытии "Роттердам+"

Жалобу о замене судьи адвокаты Чумака подали утром 15 сентября, за несколько часов перед 12-м по счету заседанием суда. Из-за этого, ВАКС не смог начать слушание дела по сути.

В этот же день ВАКС рассмотрел жалобу Чумака и признал его требования безосновательными и подтвердил правомочность действий следственной судьи. Представители Чумака на оглашение судом своего решения не явились.

Ранее ВАКС отклонил уже две идентичные жалобы от активистов ЦПК и ферросплавных заводов с требованием заменить судью.

В целом представители экс-нардепа Чумака и активисты ЦПК сорвали 11 предыдущих заседаний суда по делу о закрытии "Роттердам+". Слушания по этому делу длятся с июня 2021 года и каждый раз суд вынужден был откладывать слушание по сути.