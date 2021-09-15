ВАКС відмовив Чумаку в заміні судді у справі про закриття "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив колишньому народному депутату Віктору Чумаку у вимозі замінити суддю в процесі про закриття справи "Роттердам+".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення ВАКС, прийняте 15 вересня.
Скаргу про заміну судді адвокати Чумака подали вранці 15 вересня, за кілька годин перед 12-м за рахунком засіданням суду. Через це, ВАКС не зміг почати слухання справи по суті.
В цей же день ВАКС розглянув скаргу Чумака і визнав його вимоги безпідставними і підтвердив правомочність дій слідчої судді. Представники Чумака на оголошення судом свого рішення не з'явилися.
Раніше ВАКС відхилив уже дві ідентичні скарги від активістів ЦПК і феросплавних заводів з вимогою замінити суддю.
В цілому представники екс-нардепа Чумака та активісти ЦПК зірвали 11 попередніх засідань суду у справі про закриття "Роттердам+". Слухання у цій справі тривають з червня 2021 року і кожного разу суд змушений був відкладати слухання по суті.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.