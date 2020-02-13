ВАКС оставил под арестом недвижимость скандального судьи Татькова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставил под арестом элитную недвижимость скандального бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что накануне была рассмотрена жалоба адвоката в интересах третьего лица, на имущество которого наложен арест, и защитника Татькова. По результатам разбирательства суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил под арестом 143 объекта недвижимости, связанных со скандальным судьей.

Все арестованные объекты недвижимости находятся в Киеве и Киевской области, право собственности на арестованное имущество зарегистрировано на 27 физических и 2 юридических лица.

Татьков сейчас скрывается от следствия за границей. 28 марта 2019 Подольский райсуд Киева передал 143 объекта в управление АРМА. Обвинение посчитало, что приближенные к экс-судье ежемесячно получали доход от сдачи имущества в аренду в размере около 8 млн гривен.

Напомним, Высший совет правосудия Украины уволил Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда только в сентябре 2019 года.