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ВАКС оставил под арестом недвижимость скандального судьи Татькова

Новости » Политика     13.02.2020 - 17:52
ВАКС оставил под арестом недвижимость скандального судьи Татькова
Фото: Виктор Татьков (sud-report.org.ua)

Под арестом остаются 143 объекта, связанных с окружением Татькова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставил под арестом элитную недвижимость скандального бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что накануне была рассмотрена жалоба адвоката в интересах третьего лица, на имущество которого наложен арест, и защитника Татькова. По результатам разбирательства суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил под арестом 143 объекта недвижимости, связанных со скандальным судьей.

Все арестованные объекты недвижимости находятся в Киеве и Киевской области, право собственности на арестованное имущество зарегистрировано на 27 физических и 2 юридических лица.

Татьков сейчас скрывается от следствия за границей. 28 марта 2019 Подольский райсуд Киева передал 143 объекта в управление АРМА. Обвинение посчитало, что приближенные к экс-судье ежемесячно получали доход от сдачи имущества в аренду в размере около 8 млн гривен.

Напомним, Высший совет правосудия Украины уволил Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда только в сентябре 2019 года.

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