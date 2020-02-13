ВАКС залишив під арештом нерухомість скандального судді Татькова

Фото: Віктор Татьков (sud-report.org.ua)

Під вартою залишаються 143 об'єкта, пов'язаних з оточенням Татькова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишив під арештом елітну нерухомість скандального колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Повідомляється, що напередодні було розглянуто скаргу адвоката в інтересах третьої особи, на майно якої накладено арешт, і захисника Татькова. За результатами розгляду суд відмовив у задоволенні скарг і залишив під арештом 143 об'єкти нерухомості, пов'язаних зі скандальним суддею.

Всі заарештовані об'єкти нерухомості знаходяться в Києві та Київській області, право власності на арештоване майно зареєстровано на 27 фізичних та 2 юридичні особи.

Татьков зараз переховується від слідства за кордоном. 28 березня 2019 Подільський райсуд Києва передав 143 об'єкти в управління АРМА. Звинувачення вважає, що наближені до екс-судді щомісяця отримували дохід від здачі майна в оренду в розмірі близько 8 млн гривень.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя України звільнив Татькова з посади судді Вищого господарського суду лише у вересні 2019 року.