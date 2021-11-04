ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд опубликовал полный текст решения о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на копию решения от 13 октября, что опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Отказать в удовлетворении жалоб адвоката Жилича, действующего в интересах АО "Никопольский завод ферросплавов"; адвоката Оксенюк, действующего в интересах "Запорожский завод ферросплавов" на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора Демкива от 20.05.2021 про закрытие криминального производства №52017000000000209", - говорится в резолютивной части решения.

Согласно полному тексту решения, ВАКС подтвердил обоснованность действий Специализированной антикоррупционной прокуратуры по закрытию дела из-за отсутствия состава преступления и истечения отведенного законом срока для проведения досудебного расследования.

"Следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 закончился", - говорится в тексте судебного решения.