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ВАКС опублікував рішення про законність і обгунтованість закриття справи "Роттердам+"

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 11:40
ВАКС опублікував рішення про законність і обгунтованість закриття справи "Роттердам+" Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд опублікував повний текст рішення про законність і обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на копію рішення від 13 жовтня, що опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Відмовити у задоволенні скарг адвоката Жиліча, що діє в інтересах АТ "Нікопольський завод феросплавів"; адвоката Оксенюк, що діє в інтересах "Запорізький завод феросплавів" на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Демківа від 20.05.2021 про закриття кримінального провадження № 52017000000000209", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Згідно повного тексту рішення, ВАКС підтвердив обґрунтованість дій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття справи через відсутність складу злочину і сплив відведеного законом строку для проведення досудового розслідування.

"Слідча суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився", - йдеться в тексті судового рішення.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину.

Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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