ВАКС оголосив у розшук депутата Шахова
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова у розшук. Він підозрюється у недекларуванні майна на 88 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на судове засідання.
Організацію розшуку було доручено прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Шахов неодноразово проігнорував засідання суду без поважної причини. В листопаді минулого року ВАКС зобов’язав його сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку на судове засідання й невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було прийнято антикорсудом у січні, однак Шахов вкотре проігнорував засідання.
"Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим, народний депутат ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного народного депутата у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", - пише САП.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в лютому колегія суддів ВАКС постановила здійснити примусовий привід Шахова на судове засідання.
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