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ВАКС обязал открыть дело против следователей, штурмовавших выставку картин Порошенко

Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу в интересах пятого президента и народного депутата Петра Порошенко и обязал Национальное антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление служебным положением").

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление от 18 сентября.

Суть жалобы заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения "Головань и партнеры" в интересах Порошенко направил уведомление в НАБУ о совершенное уголовное правонарушение. Соответствующее письмо антикоррупционный орган зарегистрировал 14 сентября.

В сообщении были изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления Государственного бюро расследований злоупотребления служебным положением во время посещения Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года.

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Как известно, в день Петр Порошенко открыл в музее выставку 43 картин, которые он предоставил из собственной коллекции. После того как бывший президент покинул помещение, в музей прибыли сотрудники Государственного бюро расследований, которые планировали вручить ему повестку.

Около 14:00 час сотрудники ГБР сделали попытку провести осмотр предметов экспозиции. Однако, в связи с отсутствием соответствующего судебного решения, руководитель культурного центра не дал согласия на проведение такого следственного действия.

Вместе с тем перед зданием музея следователь ГБР в присутствии прессы сказал, что "необходимо спасать имущество", сломал входную дверь музея и проник внутрь помещения, где незаконно провел обыск, в ходе которого изъял предметы экспозиции и документы. Во время проведения обыска следователь препятствовал профессиональной деятельности адвоката-представителя собственника имущества и запрещал подачи заявлений на его незаконные действия. Директора музея пригласили присутствовать в конце обыска.

Действиями следователя ГБР было вызвано материальный ущерб, поскольку картины являются ценным имуществом и нуждаются в охране стоимостью около 14 тыс. грн в месяц.

Адвокат Порошенко добавил, что никакой угрозы для имущества и необходимости его спасения путем проведения обыска без решения суда не существовало, учитывая то, что картины не изымались. Более того, по мнению его клиента, в сговор с главным следственным управлением ГБР вступила и генеральный прокурор.

Напомним, 19 августа Печерский райсуд Киева повторно арестовал коллекцию картин пятого президента Украины Петра Порошенко.

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