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Адвокат о повторном аресте картин Порошенко: власть не готова признавать свои ошибки

Киев, Среда 19 августа 2020 13:23
Адвокат о повторном аресте картин Порошенко: власть не готова признавать свои ошибки
Фото: выставка картин Порошенко в Музее Гончара (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

У Порошенко назвали Музей Гончара "ареной юридического войны, которую власть объявила оппозиции"

Печерский райсуд Киева повторно арестовал коллекцию картин пятого президента Украины Петра Порошенко. Музей Гончара становится ареной юридического войны, которую власть объявила оппозиции.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

Более того, по его словам, процедуру провели с нарушением всех процессуальных законов.

"ГБР любой ценой пытается оставаться под зонтиком определенной группы судей Печерского суда, буквального готовых на все. Для примера - эти решения относительно незаконного ареста картин выносятся в течение нескольких дней, а вот обжалование бездействия прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые принимали участие в незаконном обыске, в избиении журналистов - они не спешат и откладывают заседание на октябрь этого года", - отметил он.

По словам другого адвоката Ильи Новикова, решение суда о повторном аресте картин говорит о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и "давать заднюю". Правозащитник добавил, что это происходит в полной стилистике президента РФ Владимира Путина.

"Важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета, и который закончился фактической капитуляцией Офиса генерального прокурора в том же Печерском суде, те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", - пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что Офис генпрокурора в координации с другими структурами решил продолжить то, что они начали, и добавил, что решения будут оспариваться.

"Думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же", - резюмировал адвокат.

Напомним, 26 мая ГБР вызвал Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Этого же дня спецназ Государственного бюро расследований ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где открылась экспозиция произведений из коллекции семьи Порошенко.

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