ВАКС обнародовал решение о выходе Чумака из дела "Роттердам+"

Заявление об отзыве направила адвокат Наталия Матвеева. Чумак публично объяснил отказ от апелляции "нежеланием подыгрывать олигарху Коломойскому".

Отметим, что после выхода из процесса Чумака как заявителя по делу, других заявителей больше не осталось. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" никогда не была заявителем, что публично признал и ее глава Виталий Шабунин.

Таким образом, единственными истцами в деле "Роттердам+" осталось два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

Они единственные в стране считают себя потерпевшим от действия формулы "Роттердам+".

На последние заседания в АП ВАКС приходят также адвокаты ЦПК для поддержки представителей ферросплавных заводов Коломойского. Никакого процессуального статуса ЦПК в деле "Роттердам+" не имеет, согласно решению ВАКС.