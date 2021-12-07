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ВАКС обнародовал решение о выходе Чумака из дела "Роттердам+"

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 15:52
ВАКС обнародовал решение о выходе Чумака из дела "Роттердам+" Фото: ВАКС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) обнародовала постановление об отказе единственного заявителя по делу "Роттердам+" Виктора Чумака от дальнейших попыток оспаривать закрытие этого дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию определения суда, которая обнародована в Едином госреестре судебных решений.

Заявление об отзыве направила адвокат Наталия Матвеева. Чумак публично объяснил отказ от апелляции "нежеланием подыгрывать олигарху Коломойскому".

Отметим, что после выхода из процесса Чумака как заявителя по делу, других заявителей больше не осталось. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" никогда не была заявителем, что публично признал и ее глава Виталий Шабунин.

Таким образом, единственными истцами в деле "Роттердам+" осталось два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

Они единственные в стране считают себя потерпевшим от действия формулы "Роттердам+".

На последние заседания в АП ВАКС приходят также адвокаты ЦПК для поддержки представителей ферросплавных заводов Коломойского. Никакого процессуального статуса ЦПК в деле "Роттердам+" не имеет, согласно решению ВАКС.

Напомним, дело "Роттердам+" длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.

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