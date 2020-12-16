ВАКС обнародовал решение о безосновательности изменения прокурора в деле "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд Украины опубликовал решение о недопустимости и необоснованности изменения прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответствующее решение за подписью судьи Сергея Мойсака опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Следственным судьей не установлено оснований закрепленных в ст. 77 УПК Украины (для отвода прокурора - ред.) для его удовлетворения. При таких обстоятельствах судья приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления об отводе прокурора Пономаренко В.П.", - говорится в решении суда.

Судья отметил, что прокурор Пономаренко исполняет свои полномочия в соответствии с уголовно-процессуального кодексом.

Упреки НАБУ относительно предвзятости Пономаренко во время расследования и закрытия дела "Роттердам+" судья Мойсак полностью опроверг.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко ранее заявил, что досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+".

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". Она была закрыта прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.