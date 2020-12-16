ВАКС оприлюднив рішення про безпідставність зміни прокурора у справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд України опублікував рішення про недопустимість та безпідставність зміни прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Відповідне рішення за підписом судді Сергія Мойсака опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Слідчим суддею не встановлено підстав закріплених у ст. 77 КПК України (для відводу прокурора - ред.) для його задоволення. За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про відвід прокурору Пономаренко В.П.", - йдеться рішенні суду.

Суддя зазначив, що прокурор Пономаренко виконує свої повноваження відповідно до кримінально-процесуального кодексу.

Закиди НАБУ щодо упередженості Пономаренка під час розслідування та закриття справи "Роттердам+" суддя Мойсак повністю спростував.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко раніше заявив, що досудове розслідування не змогло встановити ніяких збитків від дії формули "Роттердам+".

У листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". Вона була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.