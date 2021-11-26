ВАКС назвал дату рассмотрения дела судьи Чауса и продлил круглосуточный домашний арест

26 ноября в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, вымогавшего и получившего 150 000 долларов неправомерной выгоды (более 3,7 млн ​​грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

По результатам заседания суд назначил это дело к рассмотрению по существу на 9:00 30 ноября.

"Вместе с тем, коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В августе 2016 детективы НАБУ задержали его "на горячем". Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

"Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины", - говорится в сообщении

Уголовное производство по факту незаконного перемещения судьи через государственную границу Украины расследуется Главным следственном управлением Службы безопасности Украины.

С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. НАБУ задержало его в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).