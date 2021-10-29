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ВАКС назначил экс-заму Труханова залог в 3,8 млн гривен

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Киев, Пятница 29 октября 2021 11:26
ВАКС назначил экс-заму Труханова залог в 3,8 млн гривен Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил экс-заместителю мэра Одессы Геннадия Труханова залог в 3,8 млн гривен. Следственный судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"В четверг, 28 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему заместителю городского главы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тыс 400 грн", - говорится в сообщении.

На подозреваемого суд также возложил ряд процессуальных обязанностей. До 5 декабря подозреваемый обязан:

  • прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование в данном уголовном производстве, прокурору, суду;
  • не покидать населенный пункт, в котором он проживает (город Одесса), без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • воздерживаться от посещения любых помещений, указанных в постановлении;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Его вместе с другими 15 лицами, подозревают в вероятном нанесении ущерба территориальной общине города Одессы из-за отчуждения земельных участков.

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Геннадий Труханов
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