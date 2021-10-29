ВАКС назначил экс-заму Труханова залог в 3,8 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу суда .

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"В четверг, 28 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему заместителю городского главы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тыс 400 грн", - говорится в сообщении.

На подозреваемого суд также возложил ряд процессуальных обязанностей. До 5 декабря подозреваемый обязан:

прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование в данном уголовном производстве, прокурору, суду;

не покидать населенный пункт, в котором он проживает (город Одесса), без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

воздерживаться от посещения любых помещений, указанных в постановлении;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Его вместе с другими 15 лицами, подозревают в вероятном нанесении ущерба территориальной общине города Одессы из-за отчуждения земельных участков.